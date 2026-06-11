Haberler

Suriyeli yetkili, Şara'nın Beyaz Saray ziyaretinin bu hafta sonu gerçekleşmeyeceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiği ancak ziyaretin şu an için gerçekleşmeyeceği bildirildi. Şara'nın G7 ve NATO zirvelerine katılımı da değerlendiriliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiği ancak bu ziyaretin şu anda gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Suriyeli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın bu hafta sonu Washington'a gitmeyeceğini bildirdi.

Yetkili, Şara'nın, Trump tarafından 14 Haziran'da yapılacak etkinlikler için Beyaz Saray'a davet edildiği haberlerini doğruladı ancak Şara'nın bu hafta sonu ABD'ye seyahat etmeyeceğini belirtti.

Suriyeli yetkili, Şara'nın Fransa'daki G7 Zirvesi'ne ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de davet edildiğini ancak G7 zirvesine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti. Yetkili, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki NATO zirvesine katılmasının ve bu esnada ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin "şu anda programda olmadığını" ifade etti.

Yetkili, "Ancak Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Şara'nın güçlü bir ilişkisi var ve gerektiğinde kolayca iletişim kurabiliyorlar." dedi.

G7 Zirvesi 15-17 Haziran'da Fransa'da, NATO Zirvesi ise 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Perşembe günü erken saatlerde Suriye TV, Şara'nın Trump tarafından 14 Haziran'da Washington'a davet edildiğini duyurmuştu.

Şara, Kasım 2025'te Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret, ülkenin 1946'daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye devlet başkanının ilk ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!