Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Duterte, 2028 seçimlerinde başkan adayı olacağını duyurdu

Güncelleme:
Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, 2028 seçimlerinde başkanlık yarışına katılacağını duyurdu. Duterte, önceki tehditleri ve azil süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, 2028 seçimlerinde başkanlık yarışına katılacağını açıkladı.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre basın toplantısında konuşan Duterte, adaylık kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı "öldürtmekle tehdit ettiği" gerekçesinin ardından azil süreciyle gündeme gelen Duterte, 2028 başkanlık seçimlerine adaylığını koyduğunu açıkladı.

Duterte, hayatını, gücünü ve geleceğini ülkesinin hizmetine adayacağını ifade etti.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve kendisinden iddia edilen "ciddi tehditler konusundaki soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi, anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını 5 Şubat 2025'te onaylamıştı. Filipinler Senatosu 7 Ağustos 2025'te Duterte'ye yönelik azil sürecinin devam etmemesine ilişkin karar almıştı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı Eğitim Bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.

Kaynak: AA
