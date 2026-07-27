SASKİ, Mollaköy'den Sapanca'ya suyu 44 parametrede analiz ediyor

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne aktarılan suyun kalitesini fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere 44 farklı parametre üzerinden düzenli olarak analiz ettiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla alternatif kaynak olarak devreye aldığı Mollaköy Göleti'nden aktarılan suyun kalitesini 44 farklı parametreyle periyodik olarak denetliyor.

SASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü'ndeki su stresini azaltmak amacıyla kullanılan Mollaköy Göleti'nden alınan suyun kalitesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Marmara Bölgesi'nin kapsamlı laboratuvarlarından birinde gerçekleştirilen analizlerde, gölete aktarılan suyun içilebilir açıdan güvenilir olduğu belirtildi.

Mollaköy Göleti'nden terfi edilen su ile Sapanca Gölü'ne ulaştığı noktadan belirli aralıklarla numuneler alındığı belirtilen açıklamada, numunelerin İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik ile İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere toplam 44 farklı parametre üzerinden analiz edildiği ifade edildi.

Açıklamada, hayata geçirilen pompa sistemi, yeni iletim hattı ve temizlik çalışmaları sayesinde Mollaköy Göleti'nden alınan suyun 7 kilometrelik hat üzerinden Sapanca Gölü'ne ulaştırıldığı, bu sistemle göle günlük 80 bin metreküp, aylık ise 2 milyon 400 bin metreküp su takviyesi sağlandığı kaydedildi.

Alternatif su kaynaklarından yapılan düzenli takviyenin göl seviyesine de olumlu yansıdığı belirtilen açıklamada, bugün Sapanca Gölü seviyesinin 29,98 metre olarak ölçüldüğü, geçen yılın aynı tarihinde ise bu seviyenin 29,95 metre olduğu, böylece göl seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 3 santimetre daha yüksek kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı