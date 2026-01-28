Haberler

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımında 89 iskele kaldırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıları kaldırmak için yıkım çalışmalarına devam ediyor. 6 kilometrelik sahil boyunca toplam 89 kaçak iskeleden 61'inin sahipleri tarafından, 28'inin ise SASKİ tarafından kaldırıldığı bildirildi. Göl kıyısının temizlenmesi ve Sapanca Park Projesi'nin inşasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sakarya'da, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında 6 kilometrelik sahil boyunca 89 kaçak iskelenin 61'inin yapı malikleri, 28'inin ise SASKİ tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Sapanca sahilindeki 6 kilometrelik hatta bulunan tüm kaçak yapıların bulunduğu yerden kaldırıldığı, göl kıyılarının tamamen temizlendiği ifade edilen açıklamada, bölgenin tabiatıyla bütünleşen, destinasyonun tahrip edilmesini önleyecek Sapanca Park Projesi'nin inşa aşamasına gelindiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sakarya'mızın en büyük değeri olan Sapanca Gölü'müzün korunması, geleceğe miras bırakılması için başlattığımız kıyı şeridi temizleme çalışmalarında bugün itibarıyla neticeye ulaşılmıştır. Özveriyle çalışan ekiplerimiz, bölgedeki vatandaşlarımızın da katkı ve desteğiyle kıyı şeridinde, göl havzasının içerisine yerleştirilen toplamda 89 kaçak iskeleyi bulunduğu yerden sorunsuz şekilde kaldırmıştır. Süreç boyunca ekiplerimize büyük bir hassasiyetle yaklaşan, işlemlerin gerçekleştirilmesi için destek sunan tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

SASKİ, göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından 20 Ocak'ta yıkım çalışmalarını başlatmıştı.

