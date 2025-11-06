Haberler

Sapanca Gölü'nde Yeni Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi Tanıtıldı

Sapanca Gölü'nde Yeni Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilecek olan Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi'ni tanıttı. Proje, doğayla uyumlu sosyal alanlarıyla 6 kilometrelik yeni yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.

SAKARYA'da Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilecek 'Sapanca Gölü Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi' kamuoyuna tanıtılacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 6 kilometrelik alanda planlanan doğa projesinin tanıtım programına tüm vatandaşları davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çevre projesine imza atıyor. Sapanca Gölü Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında göl çevresinde doğayla uyumlu, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş 6 kilometrelik yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmelerin ardından ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, "Türkiye'nin göz bebeği olacak, yeşilin, doğanın, oksijenin teminatı projemizi tüm vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. 7 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Kırkpınar Fuar Alanı'nda düzenleyeceğimiz programda tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Alemdar, projenin Sakarya'nın sosyal dokusuna ve turizmine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un desteğiyle hayata geçireceğimiz proje, vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçireceği, nefes alacağı bir tabiat alanı olacak" diye konuştu.

Proje kapsamında ilk etapta 6 kilometrelik bölüm vatandaşların kullanımına açılacak. Toplamda 26 kilometrelik göl çevresini kapsayacak proje tamamlandığında, bölgede 100 bin metrekarelik rekreasyon alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun parkları ve dinlenme alanları yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.