Sapanca Gölü'nde Boğulma Olayı: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sapanca Gölü'nde Boğulma Olayı: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde serinlemek için suya giren 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu, gözden kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda 10 metre açıkta bulundu ama hayatını kaybetti.

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne giren genç, boğuldu.

Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince, 4 personel, 1 araç ve 1 botla su altı arama çalışmaları için de Kocaeli Sualtı Grup Amirliği ile irtibata geçilerek talep edilen kurbağa adamla arama yapıldı.

Çalışmaların ardından yeri tespit edilen Memişoğlu, kurbağa adam ekibiyle yürütülen ortak çalışma sonucu göle girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta bulunarak sudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Memişoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

72 milyon euroluk yıldız Süper Lig devine önerildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.