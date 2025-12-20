SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'yle yaşam bulan kıyı yerleşimi Eşme'de susuz gelecek endişesi

Sapanca Gölü'nde son dönemde su seviyesinin hızla düşmesi, Kocaeli'nin Eşme sahil kesiminde yaşayanlar ile işletmecilerde endişeye neden oluyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasının bu bölümünde, su seviyesinin düşüşünün göle yakın mevkide yaşayan veya kıyı şeridinde işletmesi bulunan Kocaelilerde oluşturduğu endişe ele alındı.

Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü'nün kıyısında yer alan 3 bin nüfuslu Eşme Mahallesi, tarım ve kıyı turizmiyle öne çıkıyor.

Bölgenin tarımını ayakta tutan doğal etkenlerin başında gelen Sapanca Gölü'nün oluşturduğu mikroiklim, meyvelerin verimi ve kalitesine katkı sağlıyor.

Gölün kıyısındaki kafeteryalar ve küçük işletmeler de hafta sonları gelen ziyaretçiler için çekim noktası oluşturuyor. Bu nedenle göldeki su seviyesi değişikliği hem tarımsal üretimi hem de kıyı turizmini doğrudan etkiliyor.

Maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün en son 2014 yılında 29,64 metreye kadar inen su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine gelse de son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş eğilimine girdi.

Yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesi 12 Aralık itibarıyla 28,49 metreye düşen göldeki çekilme, kıyılarda geniş çıplak alanlar oluşturdu. İskele ve tekneler karaya otururken mahalle sakinleri ve işletmeciler bu durumdan tedirginlik ve üzüntü duyuyor.

"Daha önce görmediğimiz bir çekilme"

Eşme sahilinde kafeterya işleten Yasin Aydın, AA muhabirine, mahalledeki yaşamı ve hareketliliği destekleyen en önemli kaynağın Sapanca Gölü olduğunu söyledi.

Aydın, Eşme'deki herkesin yüzmeyi, balık tutmayı bu gölde öğrendiğini, gölün Eşme'nin yanı sıra çevresi için de büyük nimet olduğunu, böyle giderse gelecek nesillerin bu nimetten faydalanamayacağını belirterek, "Birkaç yıldır bölge doğru düzgün yağış almıyor. Aralık ayında olmamıza rağmen derelerden su gelmiyor. Dereler akmayınca, yağış olmayınca da göl kendini besleyemiyor." diye konuştu.

Göl kıyısında yaşanan su çekilmesinde daha çok kuraklığın etkisi olduğu görüşünü dile getiren Aydın, "Eğime göre yer yer değişiyor ama bizim burada 100 metreyi buldu ki, bu, daha önce görmediğimiz bir rakam. Daha önce 50-60 metre kadar çekildiğini biliyoruz. Şu anda rekor denilebilecek bir seviyede." dedi.

Aydın, göldeki suyun azalmasının turizmi olumsuz etkilediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İnsanlar buraya suyu görmeye geliyorlar. Suyun kenarında vakit geçirmeyi seviyorlar. O yüzden su gittiği zaman buranın sihri ortadan kalkıyor. O kalktığı zaman da bizim işlerimiz de bozulmaya başladı. En az yarı yarıya düştü işlerimiz. Daha önce gelenler, bilenler gelir gelmez önce şaşırıyorlar, sonra üzülüyorlar. İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Göle baktığımız zaman üzülüyoruz. Sahile indiğimiz, suya baktığımız zaman içimizi bir huzur kaplardı ama şu anda bir sıkıntı görüyoruz. Çocuklarımız ileride ne yapacaklar? İçmeye su kalmayacak böyle giderse."

Çözümün gölün koruma altına alınmasından geçtiğine işaret eden Aydın, "Sahip çıkmamız gereken en önemli yaşam kaynağımız bizim burada göl. Bu göle sahip çıkamazsak gelecek nesiller artık burada balık avlamak yerine sinek avlarlar." ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumuzda gölden testilerle eve su taşırdık"

Eşme'de doğup büyüyen emekli 63 yaşındaki Ahmet Çetin Kocaağa da çocukluğunda gölden eve testilerle, bidonlarla su taşıdığını anlattı.

Kocaağa, bahçelerdeki meyve ağaçlarını da Sapanca Gölü'nün suyuyla suladıklarını dile getirerek, "Pompa istasyonları boşa çıktı artık. İki pompa istasyonu vardı Eşme'de. Onlar da devre dışı kaldı." diye konuştu.

Daha önce 2014'te de benzer durumun yaşandığını ama suyun bu kadar çekilmediğini belirten Kocaağa, "İlk defa böyle bir çekilme oldu. Gölün taban yapısına, eğime göre göre bazı yerlerde 15, bazı yerlerde 200 metreye yakın çekilme var." dedi.

Kocaağa, bu durumun ana sebebinin kuraklık olduğunu, artık gölü besleyen derelerin akmadığını aktararak, "Bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarını düşünürsek susuz kalmakla da karşı karşıyayız. Bugün Yuvacık Barajı, Kocaeli'yi susuzlukla karşı karşıya getirmiş, Sapanca Gölü imdadımıza yetişmiş. Sapanca Gölü de artık kuruma aşamasına gelirse su ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız?" ifadelerini kullandı.

Suyun çekilmesi sonucu oluşan alanlarda ailelerin ve gençlerin çeşitli aktiviteler yaptığına ancak giderken çöplerini bıraktıklarına dikkati çeken Kocaağa, "Bu çok üzücü. Temiz tutmak lazım. Temiz tutmazsak yarın içecek su bulamayabiliriz." diye konuştu.

"Yüzmeyi, balık tutmayı bu gölde öğrendik"

Eşme sahilinde kafeterya işleten Erdoğan Kaplan ise Sapanca Gölü'nün Eşme için öneminden bahsetti.

Kaplan, burada anılarının olduğunu, yüzmeyi, balık tutmayı bu gölde öğrendiklerini anlattı.

İşletmesinin bulunduğu yerde gölün kıyıdan 70 metre çekildiğini aktaran Kaplan, daha önce 2014 yılında suyun çekildiğini fakat bu kadar büyük boyutta olmadığını kaydetti.

Kaplan, Sapanca Gölü için tedbir alınması çağrısında bulunarak, "Suyun çekilmesi hepimizi vurdu. Daha önce yüzmeye gelirlerdi. Yüzme yeri olmadığı için vatandaş da çekildi. Yani bu su gelmezse işletmecinin işi zor." dedi.