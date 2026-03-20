Sapanca'da çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Çayiçi Mahallesi Gümrük Sokak'ta, saat 02.00 sıralarında H.A.S.'ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler tüm evi sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

HABER: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

