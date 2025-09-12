Haberler

Sapanca'da Yalnız Yaşayan 75 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Sapanca'da Yalnız Yaşayan 75 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Kamuran Aldinç'ten (75) haber alamayan komşuları tek katlı evine gitti.

Işığı yanan mutfak penceresinden bakan komşular, Aldinç'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aldinç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
