Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 170 gram sentetik cannabinoid ve 165 bin TL para ele geçirildi.

Sapanca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 137 polisin katıldığı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 170 gram sentetik cannabinoid, satışa hazır 5 parça halinde 8,60 gram sentetik cannabinoid, 0,34 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin TL ele geçirildi. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: Serhat YILMAZ/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
