Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yanık Mahallesi'nde Kartepe istikametinde giden İ.B. (20) idaresindeki 41 AZG 596 plakalı otomobil, İzmit Caddesi'nde K.A. (67) idaresindeki 54 AP 158 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İ.B. ile otomobillerdeki A.Y. (17), A.G. (20), E.S. (19) ve A.D. (60) yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu
