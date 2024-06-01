Sapanca'da Tatil Yapan Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil için gelen bir kişi villada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze otopsi için başka bir hastaneye gönderildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil için geldiği villada fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırkpınar Mahallesi'ne gelen Y.E. (38) ve arkadaşları T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) villa kiraladı.
Gece saatlerinde Y.E'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, sağlık görevlilerine haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Y.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Y.E'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.