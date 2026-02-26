Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Haberler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, işletmeci F.A. tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan işletmeci hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi arıyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci yaralandı.

Camicedit Mahallesi Kadı Caddesi'ndeki bir dükkanın işletmecisi F.A. ile C.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş, F.A'ya tabancayla ateş etti. F.A, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan F.A, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, şüpheliyi arıyor.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu
