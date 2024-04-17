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Sapanca'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir zincir marketin manav reyonunda çalışan bir kişi, husumetlisi olduğu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A. (47), husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ö'nün (20) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan R.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Sapanca Olay Güncel Haberler

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