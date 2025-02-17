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Sapanca'da Otomobil-Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Sapanca'da Otomobil-Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan bir kamyon devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 54 SG 756 plakalı kamyon, Kırkpınar mevkisinde aynı yönde seyreden A.F.Y. (32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan B.A.Y. (31), Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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