Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde Ö.Ç. idaresindeki 34 PUB 37 plakalı otomobil ile B.G'nin kullandığı 33 EZE 502 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu