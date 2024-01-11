Sapanca'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada, araçlardan biri aydınlatma direğine ve cami duvarına çarparak durabildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde Sapanca yönüne giden Bayram Ferit C. (22) idaresindeki 06 TP 348 plakalı otomobil, manevra yapan Sinan K. (50) yönetimindeki 54 AFM 564 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan 54 AFM 564 plakalı araç, aydınlatma direğine ve cami duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü Sinan K, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.