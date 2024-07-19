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Sapanca'da oğlu tarafından vurulan baba hayatını kaybetti

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Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, bir baba oğlu tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Zanlı olay yerine polise teslim oldu.

Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu.

Öte yandan şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sapanca Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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