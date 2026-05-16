Sakarya'da konaklama tesisinde hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir konaklama tesisinde arkadaşları tarafından hareketsiz bulunan 27 yaşındaki E.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Şükriye Mahallesinde bulunan konaklama tesisinde E.Ö'yü (27) beraber kaldığı arkadaşları hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.Ö'nün cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu