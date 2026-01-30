Haberler

Sakarya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki S.Y., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları S.Y. havuza düştü.

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
