Sakarya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki S.Y., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları S.Y. havuza düştü.
Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.
Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel