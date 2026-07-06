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Sakarya'da havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil için gittikleri konaklama tesisinde havuza düşen 5 yaşındaki E.G, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuza düşen 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle tatil için dün Uzunkum Mahallesi'ndeki konaklama tesisine gelen kız çocuğu E.G, havuza düştü.

Ailesinin fark etmesinin ardından havuzdan çıkarılan çocuk, Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan çocuğun cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
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