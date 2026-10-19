Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sapanca'da hasarlı Yanık Köprüsü'ne alternatif güzergah küçük tonajlı araçlara açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca'da hasarlı Yanık Köprüsü'ne alternatif güzergah küçük tonajlı araçlara açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca'da sel nedeniyle hasar gören Yanık Köprüsü'ne alternatif güzergah küçük tonajlı araçlara açıldı. Ağır tonajlı araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Yenileme yaklaşık 3,5 ay sürecek.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle hasar gören Yanık Köprüsü'ne alternatif güzergah ulaşıma açıldı. Köprünün yenilenmesi için çalışmaların yaklaşık 3,5 ay sürmesi bekleniyor.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Yanık Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel sonrası Sapanca-İzmit kara yolu üzerindeki Yanık Köprüsü'nün iki tarafında kopma ve çökme meydana geldi. Bunun üzerine köprü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alternatif olarak kullanılması planlanan ve Yanık Mahallesi'nin içinden geçilerek ulaşılan Meşelik Köprüsü de yıkıldı. Sapanca-Maşukiye bağlantı yolu üzerinde, demir yolu altındaki köprüde ise kısmi çökme meydana geldi.

KÜÇÜK TONAJLI ARAÇLAR KULLANABİLECEK

Yıkılan Meşelik Köprüsü'nün onarılmasıyla oluşturulan alternatif güzergah, küçük tonajlı araçların kullanımına açıldı. Ağır tonajlı araçların bu yolu kullanmasına izin verilmeyeceği, söz konusu araçların alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtildi. İzmit yönüne gitmek isteyen sürücüler, Yanık Camisi'nin sağ tarafından aşağıya inerek Meşelik Köprüsü'ne ulaşacak. Sürücüler, yön tabelalarını takip ederek yeniden Sapanca-İzmit kara yoluna bağlanabilecek. Sapanca yönüne gitmek isteyenler ise Yanık Köprüsü mevkisinden sola dönerek Meşelik Köprüsü'nden geçecek. Sürücüler, yön tabelalarını takip ederek Mantar Fabrikası önünden İzmit Caddesi'ne ulaşabilecek.

KÖPRÜNÜN YENİLENMESİ 3,5 AY SÜRECEK

Hasar gören Yanık Köprüsü'nde yapılan ilk incelemelerin ardından yenileme çalışmalarının yaklaşık 3,5 ay sürmesi öngörülüyor. Yeni köprünün açık ayak şeklinde inşa edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak

Yeğeni, Kadir İnanır’ın bakım süreci için dava açacak
Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul'da selin faturası ağır! Kabus, hayvanları da vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

Yeni bir başlangıç umutları sulara gömüldü! 1'i bebek 6 kişi can verdi
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı

Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Thomas Reis atmosfere dayanamadı: İnsan başka ne ister

Gördüğü şey karşısında dayanamadı: İnsan daha ne ister
Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi, geri dönüşü yok

Dünyaca ünlü şarkıcı itiraf etti! Bu alışkanlık sesini değiştirdi
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok

Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030'a kadar zam yok
200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

Ünlü marka 200 yıl boyunca bedava cips verecek! Tek bir şartı var