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Bungalov havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

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Sakarya Sapanca'da ailesiyle tatil için bungalova giden 5 yaşındaki M.A., can simidiyle girdiği havuzda boğulma tehlikesi yaşadı. Babası tarafından kurtarılan çocuk, hastanede yoğun bakıma alındı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kiralık bungalova tatil için gelen ailenin 5 yaşındaki çocuğu M.A. boğulma tehlikesi geçirdi. M.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şükriye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte tatil için geldikleri bungalovun havuzuna can simidi ile giren M.A. isimli erkek çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğunun can simidinden kayarak suya battığını gören babası havuza atlayarak çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri solunumu durmuş haldeki M.A.'yı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahale sonrası, solunumu tekrar geri gelen çocuk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dosya adı: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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