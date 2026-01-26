Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Y.Y, bıçakla Solmaz'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan K.Y.Y. ile E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.