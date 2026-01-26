Haberler

Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç öldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada Yasin Emre Solmaz (23) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili U.Y. ve E.Y. yakalama çalışmalarına başlandı.

Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Y.Y, bıçakla Solmaz'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan K.Y.Y. ile E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
