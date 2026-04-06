Sapanca'da tesisteki asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesisteki asma köprünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki tesiste derenin üzerinde bulunan asma köprü çöktü.

Köprü üstündeki 2 kişi, yaklaşık iki metreden dereye düşerek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.