Sapanca'da tesisteki asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste bulunan asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki tesiste derenin üzerinde bulunan asma köprü çöktü.
Köprü üstündeki 2 kişi, yaklaşık iki metreden dereye düşerek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu