Sapanca'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye ağır ceza

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaza yapan sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin lira ceza uygulandı.

Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde Y.G. (59) idaresindeki 54 ET 631 plakalı kamyonet, İzmit Caddesi'nde M.G.K. (41) yönetimindeki 54 AGK 053 plakalı SUV'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan kamyonetin ön kaputu yoldan geçen başka bir araca hasar verdi.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 2,07 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetinin bulunmadığı anlaşılan Y.G'ye 34 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.