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Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişiminde Bulunan Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişiminde Bulunan Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Ç, yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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