Şap nedeniyle kapatılan Kırıkkale Hayvan Pazarı'nda denetimler sürüyor

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Kırıkkale'de hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması amacıyla hayvan pazarında denetimler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şap hastalığı nedeniyle 25 Eylül'de kapatılan ve 28 Ekim'de tekrar açılan Kırıkkale Hayvan Pazarı'nda denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması amacıyla kente giriş yapan ve kentten çıkış yapan hayvanların sağlık durumları ve kulak küpeleri, aşı kayıtları ile sağlık belgeleri ve nakil araçlarının sevk evrakları kontrol ediliyor.

Kaynak: AA