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Bursa'da Şantiyede Elektrik Akımına Kapılan İnşaat Mühendisi Ağır Yaralandı

Bursa'da Şantiyede Elektrik Akımına Kapılan İnşaat Mühendisi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan inşaat mühendisi Ömer A. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan mühendisin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'da, şantiyede elektrik akımına kapılan inşaat mühendisi Ömer A., ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Mihraplı Mahallesi Yeşil Caddesi'ndeki fabrika inşaatında meydana geldi. Şantiyede çalışan inşaat mühendisi Ömer A., elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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