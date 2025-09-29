Şantajcı Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iş insanlarını silah tehdidiyle şantaj yaparak mallarına el koymaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede iş insanlarına şantaj yapan, silahla tehditte bulunarak mallarına el koymak isteyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, tespit edilen şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda aralarında suç örgütü üyesi 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki suç unsurlarına da el konuldu. Jandarmada işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise hala sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)