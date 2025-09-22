Şantaj yapan 4 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, H.A.'ya şantaj yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler adliye çıkışında basın mensuplarına tepki gösterdi.

Olay, geçen hafta Umurlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, H.A. (63) ile Tahsin G. (17) sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Tahsin G., kendi rızasıyla H.A.'nın evine giderek birliktelik yaşadı. Tahsin G., daha sonra yaşananları Ekrem T. (31), Çağatay T., (21) ve Engin M. (31) isimli arkadaşlarına anlattı. Arkadaşlarıyla plan yapan Tahsin G., H.A. ile ilçede bulunan ıssız bir alanda buluşarak tekrar birliktelik yaşadı. O esnada, Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., ikilinin birlikteliğini cep telefonu ile kayıt altına aldı. 4 arkadaş, görüntüleri H.A.'ya izleterek, görüntüleri yayınlamama karşılığında 1,5 milyon lira talep etti.

H.A., olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tahsin G., Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., 'tehditle yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler adliye çıkışında basın mensuplarına el hareketi çekerek tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,