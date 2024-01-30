Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu

İstanbul Sarıyer'de 28 Ocak günü Pazar ayini sırasında 2 kişi tarafından Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan saldırganlar yakalanırken olayda kullanılan silahlar bulunamamıştı.

BELİRLENEN BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay hakkında geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Yapılan incelemelerde, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede titiz bir arama çalışması başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

28 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlenmişti. Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.