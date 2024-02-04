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Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde saldırıdan sonra ilk pazar ayini

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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne geçtiğimiz pazar DEAŞ tarafından düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine nedene olan silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde geçen hafta DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı. Ayin sırasında saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

AYİNDE TUNCER MURAT CİHAN'A ANMA

Terör saldırısından sonraki ilk pazar ayini sabah 11.00 sıralarında başladı. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana ayine katılanlar mum dikti. Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde saldırıdan sonra ilk pazar ayini

Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde saldırıdan sonra ilk pazar ayini

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Saldırı Güvenlik İstanbul Dünya Güncel Haberler

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