Santa Harabeleri Sonbahara Renk Cümbüşüyle Veda Ediyor
Gümüşhane'deki 17'nci yüzyıldan kalma Santa Harabeleri, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla sonbahara tabiatının sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor. Arkeolojik sit alanı statüsündeki bu yerleşim, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.
Gümüşhane'ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında, Rumlar tarafından 17'nci yüzyılda kurulduğu bilinen, 7 mahallenin yer aldığı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılar ile her mahalledeki birer kiliseden oluşuyor. Halkın zamanla göç etmesiyle doğanın içinde sessizliğe bürünen yerleşim yeri, bugün arkeolojik ve doğal sit alanı olmasının yanında 'Kesin korunacak hassas alan' statüsünde bulunuyor. Geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanan, 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen Santa Harabeleri, sonbahara tabiatının sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor.
SİS VE DENİZ BULUTU DRON KAMERASINDA
Tarihi taş yapıları, kiliseleri, çeşmelerinin yanı sıra mistik atmosferiyle Santa Harabeleri'nde ortaya çıkan doyumsuz manzara ilgi odağı oluyor. Santa zirvelerde oluşan sis ve bulut deniziyle sonbahar güzellikleri dron kamerasına görüntülendi. Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa'da, taş işçiliğiyle ayakta kalan yapılar, tarihle doğanın iç içe geçtiği eşsiz görüntü oluşturuyor. Sessizliğiyle tarihin izlerini taşıyan antik kent, doğal güzelliği ve geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Santa Harabeleri, turistlerin yanı sıra özellikle doğa tutkunları, fotoğraf sanatçıları ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.