Şanlıurfa Viranşehir'de 1650 litre kaçak yakıt bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir depoda yakıt tankının içinde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, deponun içinde üzeri parke ve çakıl taşlarıyla gizlenmiş, gömülü yakıt tankında 1650 litre kaçak akaryakıt, dolum tabancası ile yakıt sayacı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA