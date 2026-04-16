Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Okul Saldırısı" Açıklaması: 83 Şahıs Hakkında Gözaltı Kararı Verildi, 93 Adet Telegram Grubu Kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarıyla ilgili suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 83 şahıs için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Ayrıca, 93 Telegram grubu kapatıldı ve 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Açıklamada, ayrıca 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği ve 93 adet Telegram grubunun da kapatıldığı belirtilerek, "Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
