Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Okul Saldırısı" Açıklaması: 83 Şahıs Hakkında Gözaltı Kararı Verildi, 93 Adet Telegram Grubu Kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına iilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini ve haklarında adli işlem uygulandığını bildirdi.

Açıklamada, ayrıca 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği ve 93 adet Telegram grubunun da kapatıldığı belirtilerek, "Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA