Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Güncelleme:
İstanbul'da, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları protesto edildi.

İstanbul'da, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları protesto edildi.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Arnavutköy Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katılanlar, Arnavutköy Taşoluk Camisi'nde toplanarak, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra gruptakiler, son dönemde okullara ve öğretmenlere yönelik artan saldırıları protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Arnavutköy Temsilciliği İlçe Başkanı Ayhan Kaval, yaşanan saldırıların münferit olaylar olmadığını belirterek, "Çocuklarımızı hedef alan dijital tehditlerin, şiddeti besleyen karanlık bir zemine dönüştüğünü görüyoruz. Bu tabloyu sadece bir asayiş sorunu değil, topyekun bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kaval, okullarda can güvenliğinin sağlanmasını içeren taleplerini şöyle sıraladı:

"Fiziki ve Dijital Güvenlik: Okulların hem kapılarındaki hem de dijital dünyadaki koruma kalkanları güçlendirilmeli. Okul Polisi Uygulaması: Okullarda güvenliğin artırılması için 'Okul Polisi' sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli. Sıkı Denetim: Çocukları şiddete yönlendiren dijital içerikler ve mecralar üzerinde tavizsiz bir denetim mekanizması kurulmalı. Rehberlik ve Aile: Ailelerin bilinçlendirilmesi için rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalı. Etkin Mücadele: Dijital mecralardan gelen tehditlere karşı devletin tüm organlarıyla kapsamlı bir savaş başlatılmalı."

Açıklama, şehit öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilekleriyle son buldu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun da yer aldığı etkinliğe, sendika temsilcileri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
