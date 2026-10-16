Haberler

Şanlıurfa ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit edilirken, 6 araç ve 1 taşınmaza el konuldu, kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Banka hesaplarında 2 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Korku filmi gibi ama değil! Görüntü Türkiye'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez

Taraftarın ateş püskürdüğü yıldızına sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti! Seneye dört büyükler peşinde koşacak
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı
Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

26 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Kurum İstanbul'dan uyardı