Şanlıurfa Valisi Şıldak depremde can kaybı ve yaralanma yok, 74 hasar ihbarı var dedi

ŞANLIURFA VALİSİ ŞILDAK: VATANDAŞLARIMIZ PANİK YAPMASIN

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, meydana gelen depremin ardından 112 Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirten Şıldak, depremin ardından 74 hasar ihbarı alındığını ve 18 komisyonun sahada inceleme yaptığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektiren bir durum yok. Ancak gerekli tedbirleri almaları önemli. Şu ana kadar 74 hasar tespitini gerektiren bildirim alındı. Hasar tespit komisyonlarımızı oluşturduk. 18 komisyon kurduk ve ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil. Deprem nedeniyle doğrudan etkilenme sonucu herhangi bir vatandaşımızın sağlık kuruluşlarına başvurmadığı bilgisini de paylaşabilirim. Ancak deprem anında oluşan panik ve heyecan nedeniyle bazı vakalar yaşandı. Bu vatandaşlarımızın gerekli tedavileri en hızlı şekilde sağlık kuruluşlarında yapıldı" dedi.

KAMU BİNALARI, OKULLAR VE CAMİLER TARANIYOR

Acil durum ve kriz merkezinin toplandığını belirten Şıldak, tüm kurumların görev dağılımının yapıldığını söyledi. Önceliğin kamu binaları, okullar ve camiler olduğunu ifade eden Şıldak, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de eş zamanlı olarak değerlendiriyor, sahada tarama ve hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar tüm vatandaşlarımızın bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektiren bir durum olmadığını, ancak gerekli tedbirleri almalarının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm kurumlarımız sahada ve görevlerinin başında. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Okulları tatil ettik. Bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR PARKLARDA BEKLİYOR

Depremin ardından kentte korku ve panik yaşayan bazı vatandaşlar ise evlerine girmek yerine parklara ve bağ evlerine gitti. Kent merkezinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sonrası yaşanan korku ve panik nedeniyle 43 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kent genelinde ekiplerin hasar tespit ve tarama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı