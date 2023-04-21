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Şanlıurfa Valisi Ayhan, depremzedelerle bayramlaştı

Şanlıurfa Valisi Ayhan, depremzedelerle bayramlaştı

Güncel Haberler

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.

Vali Ayhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilen, Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesindeki yurtlarda kalan afetzedeleri ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Depremzedelerle sohbet edip onların taleplerini dinleyen Vali Ayhan, burada kalan çocuklarla da yakından ilgilendi.

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Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel

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