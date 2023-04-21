Şanlıurfa Valisi Ayhan, depremzedelerle bayramlaştı
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.
Vali Ayhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilen, Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesindeki yurtlarda kalan afetzedeleri ziyaret edip bayramlarını kutladı.
Depremzedelerle sohbet edip onların taleplerini dinleyen Vali Ayhan, burada kalan çocuklarla da yakından ilgilendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel