Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan mesajında, birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı ramazan ayını geride bırakarak, insanların kaynaştığı, sevginin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayram geleneklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Vali Ayhan, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu özel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelerek birlikte güzel anılar biriktiririz. Ancak, unutmamamız gereken bir şey var, bayramlar, herkes için önem taşıyor. Bu sebeple, bu Ramazan Bayramı'nda ailemizin ve dostlarımızın yanı sıra yoksul, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yetim kardeşlerimize de gönlümüzde özel bir yer ayırmalıyız. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeli ve sevgimizi en samimi şekilde paylaşmalıyız. Bunlarla birlikte önemli bir husus daha var. Bayram günlerinin gereğince kalbimizde hissettiğimiz 'sevdiklerimizle bir arada olma arzusu', bildiğiniz üzere bayram süresince trafik yoğunluğunu da artırıyor. Bu nedenle, sevdiklerimizi ziyaret ederken trafikte azami dikkatli olmamız gerekmektedir. Tatlı bayram günlerinin matem havasına bürünmemesi için, trafik kurallarına uymak ve seyir halinde dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Bu samimi duygu ve düşüncelerimle, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli aileleri başta olmak üzere bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel günlerin memleketimize ve bütün dünya insanlığına barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."