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Şanlıurfa Valiliği KPSS adaylarını Eyyübiye'de trafik yoğunluğuna karşı uyardı

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Şanlıurfa Valiliği, yarınki KPSS Ortaöğretim nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu uyarısında bulundu. Yol çalışmalarına sınav günü ara verilse de Eyyübiye ve Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü'ndeki adaylardan erken çıkıp toplu taşımayı tercih etmeleri istendi.

Şanlıurfa Valiliği, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı (Güneydoğu Çevre Yolu) ile Akçakale Caddesi'nin kesiştiği Renault Kavşağı ve Akçakale Caddesi'ndeki Eyyübiye Devlet Hastanesi mevkisinde sürdürülen yol yapım çalışmalarına sınav günü ara verileceği bildirildi.

Buna rağmen ulaşımın bazı noktalarda tek şeritten sağlanabileceği belirtilen açıklamada, özellikle Eyyübiye ilçesi ile Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü'nde sınava girecek adayların güzergah üzerinde yoğunluğa neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, adayların ve sınav görevlilerinin mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine ulaşımda yola erken çıkmaları, alternatif güzergahları veya toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

Kaynak: AA
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