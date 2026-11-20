Şanlıurfa Suruç'ta iki otomobil çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suruç-Birecik kara yolunun Taşlıhöyük Mahallesi mevkisinde iki otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Suruç ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D. (22) idaresindeki 27 AOJ 980 plakalı otomobil, Suruç- Birecik kara yolunun Taşlıhöyük Mahallesi mevkisinde M.D. (28) yönetimindeki 07 CHF 690 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Suruç ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA