Şanlıurfa Suruç'ta define arayan 5 şüpheli kaçak kazı sırasında suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde define ve tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında kazıda kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.İ, M.Y, R.Y, H.İ.A. ve R.A'yı define ve tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin yanında, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.