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Şanlıurfa Suruç'ta 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Suruç'ta 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Valilik açıklamasına göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışma sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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