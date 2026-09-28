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Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı ve yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Salim S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Nurcan S. (47) ve Fatime S. (14) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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