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Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, araçtaki 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, araçtaki 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Diyarbakır kara yolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İkram Köstekçi (70) yönetimindeki 31 ACS 201 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Nurten Köstekçi (78) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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