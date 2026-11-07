Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Hilvan karayolu Ediz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 01 ALT 207 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan karayolu Ediz Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti23

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi16

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...