Şanlıurfa Siverek'te iki grup kavgasında 6 kişi yaralandı; 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi taş ve sopalarla yaralanırken yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı; 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA