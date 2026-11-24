Şanlıurfa Siverek'te iddiaya göre yem karma makinesine düşen 22 yaşındaki çoban öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftlikte çobanlık yapan 22 yaşındaki Afganistan uyruklu kişi, iddiaya göre yem karma makinesine düştü. Ekipler kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi (22), yem karma makinesine düşüp yaşamını yitirdi.
Olay, Aşağıyalankoz Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi, iddiaya göre dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Karimi'nin makineye kapıldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Karimi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karimi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.