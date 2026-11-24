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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi (22), yem karma makinesine düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, Aşağıyalankoz Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi, iddiaya göre dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Karimi'nin makineye kapıldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Karimi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karimi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı